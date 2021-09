Via Francigena, Road To Rome 2021 fa tappa a Priverno

L’evento “Via Francigena. Road To Rome 2021”, arriverà nel comune di Priverno il 16 settembre. L’importante manifestazione organizzata dall’associazione Europea delle Vie Francigene. Un lungo percorso simbolico per valorizzare la Via Francigena, attraverso 3.200 km e 5 nazioni.

Una marcia a staffetta degli audaci camminatori e blogger internazionali iniziata a Canterbury il 16 giugno che arriverà a Roma il 10 settembre e terminerà a Santa Maria di Leuca il 18 ottobre.

Il comune di Priverno è pronto ad accoglierli e condurli per mano del valente concittadino Giuseppe Pucci, referente del gruppo dei dodici, in una passeggiata – racconto sulla via francigena nel sud tappa Sezze – Priverno – borgo di Fossanova per proseguire il giorno successivo verso la costa di Terracina.