Video pubblicato dopo l’atto vandalico, denunciato il segretario Cisl Latina

Il segretario provinciale della Cisl Latina, Roberto Cecere, aveva presentato qualche giorno fa un esposto per il danneggiamento dei vasi che si trovano davanti la sede del Caf, in via San Carlo da Sezze. Cecere aveva diffuso poi sui social il video dei due giovani ripresi dalle telecamere e in questi giorni è stato denunciato a sua volta proprio per questo motivo.

La denuncia è per diffamazione. Dal video infatti, nonostante le felpe, i 15enni, secondo la polizia, sarebbero identificabili. Dal web poi, come spesso accade, si sono scatenati i commenti contro i due minorenni, messi alla berlina. Cosa che non è stata gradita dai genitori.

“Non si è trattato solo di un danneggiamento – ha detto Cecere – ma di un furto. Mi difenderò, ho già parlato con il mio avvocato. Penso però che qui nel quartiere abbiamo fatto un ottimo lavoro, grazie anche alle forze dell’ordine, e io ho presentato l’esposto proprio per evitare che certi comportamenti tornino a caratterizzare la zona. Chi pensa che davanti a fatti del genere trovi il silenzio, sbaglia”.