Vigili del Fuoco Latina, il sindaco Coletta fa visita al personale in servizio

Il sindaco di Latina Damiano Coletta, in occasione della sua rielezione a primo cittadino, si è recato presso il comando dei Vigili del Fuoco di Latina.

Dopo il saluto con il comandante Smaniotto, ha incontrato il personale in servizio, al quale ha espresso parole di ringraziamento per l’attività di soccorso alla cittadinanza, svolta quotidianamente.

“Ho avuto un incontro cortese con il Comandante, ing. Stefano Smaniotto, con il quale ho fatto il punto su alcune situazioni in dirittura d’arrivo, in particolare i lavori al teatro comunale dove nel pomeriggio effettueremo un sopralluogo – commenta il primo cittadino – Abbiamo inoltre parlato della nuova sede dei Vigili del fuoco, che spero diventi una realtà al più presto e per la quale, nella mia area di competenza, garantisco tutto il mio impegno. È sempre emozionante incontrare il personale del 115, i nostri angeli del soccorso. Ho colto l’occasione – sottolinea Coletta – per fare loro i complimenti per come hanno gestito la recente emergenza scoppiata con il vasto incendio di via Isonzo. Un’altra dimostrazione della professionalità e della generosità con cui si mettono ogni giorno al servizio della comunità”.