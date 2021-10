Latina Basket: recuperato Dambrauskas, giocherà a Cento

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica che il giocatore nerazzurro Paulius Dambrauskas, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per diverse settimane, da martedì ha ripreso ad allenarsi con la squadra e domenica scenderà in campo a Cento per disputare la sua prima partita di Campionato in maglia nerazzurra.

Stop, invece, per Giovanni Veronesi che, per via di una distorsione alla caviglia sinistra, non prenderà parte al match valevole per la 4^ giornata del Campionato di Serie A2, in programma domenica 24 ottobre 2021 al Milwaukee Dinelli Arena.

Veronesi si è infortunato durante uno degli ultimi allenamenti e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami diagnostici da parte dello staff medico per valutare la reale entità dell’infortunio e i tempi di recupero.