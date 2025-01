Viola il divieto di avvicinamento e con un coltello si fa dare 100 euro: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offese e si è reso responsabile del reato di estorsione. E’ per questo motivo che i carabinieri della Sezione Radiomobile di Formia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 30enne del posto.

L’uomo avrebbe violato il provvedimento disfacendosi del dispositivo elettronico a lui applicato recandosi presso l’abitazione della vittima e costringendola, sotto la minaccia di un coltello da cucina, a farsi consegnare la somma di euro 100,00.

A lanciare l’allarme è stata proprio la donna che ha permesso alla Centrale Operativa dei carabinieri di inviare sul posto una pattuglia. I militari hanno poi bloccato l’uomo riconsegnando i soldi alla vittima. Processato per direttissima al 30enne è stato applicato il divieto di dimora del Comune di Formia.