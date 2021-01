Soldi e droga a Latina, due arresti della Guardia di Finanza

LATINA – Quasi 11 mila euro e 300 grammi di cocaina e hashish che avrebbero fruttato circa 30 mila euro. A tanto ammonta il sequestro dopo le perquisizioni a carico di due uomini residenti a latina arrestati dalla Guardia di Finanza. Un lavoro di squadra coordinato dal Comando Provinciale, per un’operazione di contrasto al traffico illecito di sostanze i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, insieme ai Baschi Verdi”” e le Unità Cinofile del Gruppo di Formia. Il fiuto dei cani antidroga si è rivelato determinante nell’indagine, iniziata con pedinamenti per monitorare gli spostamenti dei due, i luoghi frequentanti e le persone incontrate, fino a quando uno di loro è stato fermato mentre era alla guida della sua autovettura. I sospetti hanno trovato conferma nello stato di agitazione del soggetto, trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina, nonché denaro contante frutto dell’attività di spaccio. E nella sua abitazione che i finanzieri altra droga e denaro per circa 11 mila euro, oltre al materiale per preparare le dosi. Gli elementi per risalire alla provenienza della sostanza stupefacente hanno portato al secondo soggetto, che nascondeva droga sia lavoro che a casa. Nel corso dell’operazione sono stati trovati anche 8 tra telefonini e ricetrasmittenti, insieme ad alcuni fogli “cassa” dove erano appuntanti nominativi e importi, per tenere la contabilità dei loro clienti.