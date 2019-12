Violenza sessuale su una bimba di 10 anni, l’arrestato nega le accuse

Sarà interrogato domani mattina, alle 9.30, l’uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una bambina di 10 anni di Sezze. Il giovane arrestato, un cittadino romeno, assistito dall’avvocato Francesco Pietricola, risponderà probabilmente, domani mattina, alle domande del giudice Giuseppe Cario.

Il 38enne è già noto alle forze dell’ordine per piccoli episodi. Da prime indiscrezioni sembra che l’uomo abbia detto che la figliastra del suo connazionale non l’avrebbe neanche vista e che in realtà avrebbe attriti con il padre della bambina.

Solo due volte sarebbe andato a casa sua. La sera precedente la violenza per chiarire un episodio in un bar in cui il genitore della piccola che lo avrebbe schiaffeggiato davanti a tutti. Quando era andato da lui per chiarire la cosa l’uomo avrebbe sfondato la porta d’ingresso, la stessa porta che poi aveva detto essere stata distrutta dall’arrestato.

Il 38enne, sempre secondo la sua ricostruzione, sarebbe tornato nella casa il giorno dopo. A suo dire chi lo ha denunciato sarebbe un soggetto violento e voleva stare tranquillo che fosse tutto finito. Arrivato sotto casa l’uomo l’avrebbe minacciato con un coltello dal balcone e per questo era scappato. Poi si sarebbe fermato in un bar a bere una birra e qui lo avrebbero arrestato i carabinieri.

Secondo il padre della bambina, invece, il 38enne avrebbe rotto la porta finestra della sua abitazione, sarebbe entrato in casa e avrebbe palpeggiato la piccola, che però aveva gridato costringendolo alla fuga. Avrebbe anche fatto in tempo a dare alle vittima una banconota da 10 euro dicendole di non dire nulla.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti