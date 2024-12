Volley A3, il Vidya Viridex Sabaudia cade a Campobasso: 3-1

Il Vidya Viridex Sabaudia esce sconfitto dal confronto contro il Campobasso, che si impone per 3-1 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. I pontini, guidati da coach Nello Mosca, avevano iniziato nel migliore dei modi aggiudicandosi il primo set con un netto 19-25, ma i molisani, trascinati da Urbanowicz e Gatto (21 punti ciascuno), sono riusciti a ribaltare l’inerzia del match conquistando i successivi tre parziali.

Nonostante l’ottima prestazione di Samuel Onwuelo, autore di 18 punti, e un gioco inizialmente aggressivo, il Sabaudia ha pagato alcune disattenzioni nei momenti cruciali. A fare la differenza sono stati soprattutto i turni al servizio di Campobasso, che ha messo in difficoltà la ricezione pontina, e una prova di carattere della squadra di casa.

Un avvio promettente per Sabaudia

Il Sabaudia ha iniziato con il piede giusto: già nei primi scambi del match si era portato sul 3-8, incrementando progressivamente il vantaggio fino al 12-20 grazie a un’ottima gestione del gioco e a un’efficace fase offensiva. Il set si è chiuso con un diagonale vincente di Riccardo Mazzon, lasciando ben sperare per il prosieguo della partita.

La reazione di Campobasso

Il secondo parziale ha visto un Campobasso più determinato, capace di partire forte (5-2) e mantenere un margine di vantaggio costante nonostante i tentativi di rimonta del Sabaudia. Il set si è deciso nei dettagli, con Urbanowicz che ha trovato il punto del sorpasso sul 20-19 e i padroni di casa che hanno chiuso sul 25-22.

Campobasso domina il terzo set

Il terzo set è stato quello più complicato per i pontini. Campobasso ha preso il controllo del gioco, sfruttando un Urbanowicz in grande forma e il servizio letale di Gatto, che ha piazzato due ace consecutivi per il 25-17 finale.

Un finale amaro

Nel quarto set il Sabaudia ha lottato con determinazione, restando a contatto fino al 22 pari. Tuttavia, un errore al servizio e la solidità a muro del Campobasso hanno regalato ai molisani il 25-23 che ha chiuso il match.