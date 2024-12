Volley A3, Sabaudia cede in casa alla capolista Sorrento

Il Vidya Viridex Sabaudia lotta con determinazione ma cade in tre set contro la capolista Romeo Sorrento nella sfida valida per il campionato di Serie A3 maschile, girone Blu. I parziali (23-25, 23-25, 23-25) raccontano di un match equilibrato e combattuto, in cui la squadra di coach Nello Mosca è rimasta sempre in partita, sfiorando più volte l’impresa.

Nel primo set i pontini hanno condotto fino al 17-14, ma la rimonta degli ospiti ha ribaltato il risultato nel finale. Anche nel secondo parziale il Sabaudia è partito forte, trovando un buon ritmo in attacco con Tomassini e Ruiz, ma ancora una volta la capolista ha avuto la meglio nei momenti decisivi.

Il terzo set è stato il più combattuto, con continui botta e risposta fino al 20-20, ma il Sorrento ha mostrato maggiore lucidità chiudendo nuovamente 23-25.

Riccardo Mazzon, a fine gara, ha commentato:

“Siamo stati sempre attaccati alla prima della classe e abbiamo perso per pochi punti. Potevamo fare meglio, ma abbiamo giocato alla pari. Certamente bisogna mettere dentro i palloni che contano, e oggi non ci siamo riusciti.”

Vidya Viridex Sabaudia – Romeo Sorrento 0-3

Vidya Viridex Sabaudia: Mazzon N. 2, Mazzon R. 9, Tomassini 9, Onwuelo 16, Ruiz 13, Menichini 6, Abagnale (L), Stamegna 0, Rondoni (L), Catinelli Guglielminetti 0. N.E. Serangeli, De Vito. All. Mosca.

Romeo Sorrento: Tulone 4, Pol 6, Fortes 8, Baldi 22, Wawrzynczyk 5, Patriarca 8, Pontecorvo (L), Cremoni 0, Becchio 0, Gargiulo 0, Russo (L). N.E. Ruggiero, Ciampa, Filippelli. All. Esposito.

ARBITRI: Ciaccio, Proietti.

PARZIALI: 23-25, 23-25, 23-25

NOTE – durata set: 31′, 32′, 32′; tot: 95′.