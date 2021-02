Volley, Gestioni&Soluzioni Sabaudia cede a Modica 2-3

SABAUDIA – Domenica amara per il Gestioni&Soluzioni Sabaudia che non passa a Modica, uscendo sconfitta per 2-3. La squadra pontina infatti, nonostante le buone prestazioni del terzo e quarto set, non riesce ancora a invertire il trend negativo delle ultime partite. Tuttavia il sodalizio pontino scuce un punto prezioso alla squadra siciliana, elemento che tempera la sconfitta e permette di guardare con una maggiore serenità ai prossimi confronti del campionato di serie A3 Credem Banca – Girone Blu.

“Modica ha condotto un’ottima partita, nei primi due set non siamo riusciti a contrastarli, neanche quando versavano in situazioni complicate – commenta a fina gara l’allenatore del sodalizio pontino Sandro Passaro – Questo è cambiato nel terzo e quarto set, in cui abbiamo continuato ad avere un buon cambio palla e siamo cresciuti nel contrattacco. Purtroppo nel quinto set siamo andati in difficoltà tecnica su una rotazione e questo lo abbiamo pagato caro.”

Ora la formazione pontina guarda avanti con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata, pronta a lavorare sodo nelle prossime settimane sotto la guida del team tecnico.