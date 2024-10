Volley, Serie C Femminile: esordio vittorioso per la Digimax Sabaudia

Il Digimax Sabaudia ha conquistato la sua prima vittoria stagionale nel campionato di serie C femminile, battendo il Danima Spes Mentana per 3-1. Le ragazze di coach Daniela Casalvieri, al terzo incontro stagionale, hanno reagito con determinazione dopo aver perso il primo set (22-25), vincendo i successivi con i punteggi di 25-17, 25-9 e 25-17.

Questa vittoria regala al Sabaudia i primi tre punti in classifica, sommati ai due raccolti nelle uscite precedenti, permettendo loro di salire in classifica. Prossimo obiettivo sarà centrare il secondo successo consecutivo, nella sfida di sabato 2 novembre contro l’Antares Volley Roma. Coach Casalvieri dichiara: “Siamo felicissimi per il risultato, la squadra sta migliorando in tutte le fasi di gioco e gli effetti del duro lavoro settimanale si vedono. Non abbiamo approcciato al primo set nel modo giusto tuttavia la risposta sul campo si è vista già dal pareggio, dopo l’ 1-1 abbiamo espresso il nostro potenziale riuscendo a trovare la via per la vittoria finale. Gli aspetti chiave ritengo siano stati senza dubbio la reazione alle prime difficoltà e il sacrificio di tutte per migliorarsi in ogni dettaglio e tutto ciò porta a far crescere consapevolezza e autostima, non possiamo che esserne soddisfatti”

Digimax Sabaudia – Danima Spes Mentana 3-1

Digimax Sabaudia: Bellini, Bonfatti, Camazzola, Canali (lib.), Carlot, Crispi, D’Antrassi, Di Marzo, Galfano, Massarenti, Pisa (lib.), Salvadego, Stagni, Tittoni. All. Casavieri

Danima Spes Mentana: Cardilli, Cicchetti, Fiori, Gianni Lori, Marchese, Minucci, Rosati, Savini(lib.), Schiti (lib.), Sebastiani, Zanotti. All. Moscetti

Arbitro: Bassianisi, Collati

Parziali: 22-25, 25-17, 25-9, 25-17