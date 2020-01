Lavori in corso in via Carturan a Latina da parte di Acqualatina per riparare la rottura di una rete fognante che ha provocato l’apertura di una voragine sulla strada.

Ieri la segnalazione della formazione di una buca e l’immediata chiusura del tratto della strada interessato. Tecnici e operai del gestore del servizio idrico integrato sono al lavoro da questa mattina e anche a buon punto per risolvere il problema.

1 di 4

LE VOSTRE OPINIONI

commenti