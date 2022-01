World Rowing 2021, Sabaudia nella top five insieme a Lucerna

Inizia con una piacevole notizia internazionale il 2022 del canottaggio a Sabaudia. Un riconoscimento inaspettato, arrivato direttamente dal World Rowing ossia dalla federazione mondiale che al termine di ogni anno stila una classifica delle cinque gare più belle di tutta la stagione.

Due di queste cinque piazze sono state conquistate dalla città pontina grazie alle regate disputate durante la terza prova di Coppa del Mondo tra il 4 e il 6 giugno 2021. Questo doppio piazzamento in classifica diventa ancora più prezioso se si analizza la graduatoria globale.

Sabaudia infatti brinda a due regate al pari di Lucerna, lo storico tempio del canottaggio mondiale spesso citata come la Wimbledon del canottaggio. Un posto infine anche per Varese, altro campo di regata internazionale in terra italiana.

Il doppio successo per il Lago di Paola è stato garantito dalla finale del quattro senza maschile e del doppio pesi leggeri femminile.

La finale del quattro senza maschile fu vinta dall’Italia con Matteo Castaldo (Fiamme Oro – RYCC Savoia), Bruno Rosetti (CC Aniene), Matteo Lodo e Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle).

Primi davanti all’Inghilterra, oro a tutte le edizioni dei Giochi Olimpici dal 1996 al 2016.

Altra storia indelebile è la finale del doppio pesi leggeri femminile, vinta dall’Olanda, con tanto di record del mondo (6.43.79). Un record abbattuto di quattro secondi, grazie ad un campo di regata veloce e perfetto.

Questo doppio successo alimenta il percorso verso i Campionati Europei Under19 calendarizzati a Sabaudia il 21 e 22 maggio 2022.