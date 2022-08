Zaccheo-Colosimo: “L’impegno a portare il centrodestra alla guida di Latina”

L’occasione per fornire ulteriore sostegno e forza da parte di tutto il partito di Fratelli d’Italia di Latina agli ultimi giorni di campagna elettorale di Vincenzo Zaccheo, in vista della chiamata alle urne del 4 settembre nelle sole 22 sezioni dove il volto è stato annullato. Ma anche l’occasione per condividere programmi e linee di azione per le elezioni politiche di fine settembre, alla presenza della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo, nella sua veste di candidata per il centrodestra alla Camera nel collegio di Latina.

È stato questo il contenuto della riunione che si è svolta ieri pomeriggio a Latina, presso la sede provinciale di fratelli d’Italia. Gli esponenti cittadini del partito hanno voluto esprimere al candidato sindaco Vincenzo Zaccheo tutto il pieno sostegno in vista della rush finale. All’incontro, coordinato dal Senatore Nicola Calandrini. coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha presenziato anche il vice portavoce regionale del partito, Enrico Tiero e i rappresentanti cittadini di Fratelli d’Italia. Il senatore Calandrini, a sua volta candidato per Fratelli d’Italia nel collegio senatoriale, ha ribadito l’importanza di moltiplicare ogni sforzo per consentire a Vincenzo Zaccheo di poter conquistare i voti necessari per conseguire una importante vittoria, consentendo al centrodestra di tornare alla guida della città di Latina e a Fratelli d’Italia di confermare la sua importante rappresentanza nell’amministrazione comunale del capoluogo. Calandrini ha anche esposto i temi più importanti della competizione elettorale del 25 settembre, in linea con i contenuti del programma espressi dal presidente Giorgia Meloni. Vincenzo Zaccheo ha ringraziato gli esponenti di Fratelli d’Italia per l’impegno ribadito in vista dell’appuntamento elettorale del 4 settembre a Latina. Tutti i rappresentanti di Latina del partito hanno poi salutato e accolto con piacere la consigliera regionale Chiara Colosimo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalla stessa nella sua veste di rappresentante di Fratelli d’Italia alla Pisana e l’apprezzamento per la scelta del partito di candidarla alle elezioni politiche.