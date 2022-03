ZTL a Terracina, il Coordinamento chiede un incontro

A seguito del suddetto incontro pubblico, il programma settimanale concordato tra le parti riguardò innanzitutto i quattro obiettivi fissati dalle Linee Guida Europee (1. Contrasto al Covid-19; 2. Salute psico-fisica; 3. Qualità dell’ambiente; 4. Sicurezza), mentre per la misura permanente di mobilità sostenibile da adottare, essendo l’area interessata dall’iniziativa il Centro Storico alto, tutti i partecipanti concordarono per l’estensione dell’attuale ZTL e dell’isola pedonale a tutto l’anno invece che al solo periodo estivo, come avviene tuttora.

Successivamente, l’Amministrazione Comunale, attraverso gli Assessori all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile e alle Attività Economico-Produttive,Trasporti e Lavoro, convocò un’apposita riunione con i rappresentanti del Coordinamento della Rete di Imprese del Centro Storico alto, al fine di presentare l’iniziativa programmata per la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, ed illustrare, in particolare, la proposta della misura di mobilità sostenibile concordata con i portatori di interesse nella riunione del 02/09/2021.

In tale incontro, tenutosi nell’Aula Consiliare il 7 settembre 2021, i due rappresentanti istituzionali, oltre a presentare il programma settimanale, evidenziarono soprattutto l’importanza della misura permanente decisa, in relazione al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che il Comune ha avviato nella sua redazione, chiedendo ai rappresentanti della Rete di Imprese se ne condividevano le finalità e accoglievano la proposta. Gli operatori economici, approvando pienamente i principi fondamentali e il valore che tale iniziativa possa rappresentare per il raggiungimento degli obiettivi di una efficiente ed efficace mobilità sostenibile cittadina e per una maggiore riqualificazione ambientale, paesaggistica, monumentale, storica, turistica ed economica del Centro Storico alto, evidenziarono la necessità di definire la stretta relazione tra la nuova mobilità sostenibile e le esigenze varie dei residenti, dei turisti e delle attività commerciali e di servizio dell’intera area interessata, attraverso una apposita deliberazione di Giunta Comunale (verbale inviato al protocollo il 16-09-2021).

A tal proposito, gli Assessori competenti, preso atto della favorevole accoglienza della proposta presentata e raccolta la disponibilità degli operatori economici a collaborare, assunsero l’impegno di proseguire con azioni concertate sia con gli altri Assessori interessati che con i vari portatori di interesse.

In conseguenza di tali fatti, il Comune di Terracina, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 9 settembre 2021, approvò l’adesione alla “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”, il Programma delle iniziative e la misura permanente di mobilità sostenibile concertata tra le parti.

In particolare, per quanto riguarda la misura permanente di mobilità sostenibile, al punto 5 della parte introduttiva della Deliberazione è riportato:“In riferimento alle Linee Guida della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2021, l’Amministrazione Comunale intende rendere la ZTL e l’isola pedonale, al momento attive nel Centro Storico alto solo nel periodo estivo, un’azione a lungo termine, rendendo permanente la ZTL e prorogando, per tutto l’anno, l’isola pedonale durante i fine settimana”.

Inoltre, al punto 6 della stessa Deliberazione è riportato: “L’Amministrazione Comunale intende predisporre come misura permanente di mobilità sostenibile la gratuità dei parcheggi per autoveicoli e veicoli elettrici”.