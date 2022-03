Latina, prima riunione della task force per l’Ucraina. Vertice in Prefettura

Riunita per la prima volta la task force

comunale per il coordinamento e l’organizzazione degli aiuti offerti dalla comunità di Latina alla popolazione ucraina.

La task force è composta dai Servizi comunali Welfare, Polizia Locale e Protezione Civile, da Croce Rossa Italiana, Rete degli studenti medi, Mediatori interculturali dell’Approdo, Refugees Welcome Italia.

La Protezione Civile comunale si è già attivata per fornire supporto logistico alle varie iniziative che su base volontaria le associazioni porteranno avanti.

Questa mattina il sindaco Damiano Coletta e la vice sindaco e Assessora al Welfare Francesca Pierleoni hanno partecipato a

una riunione, presieduta dal Prefetto Maurizio Falco, alla presenza del questore Michele Spina, ha valutato come verranno accolti e aiutati gli ucraini in arrivo sul territorio.

Le Regioni ed i Comuni si coordineranno per monitorare il traffico e fornire risposte appropriate in base alle risorse disponibili.

Chiunque voglia donare beni di prima necessità può recarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, presso la sede de “L’Approdo” in Via Terenzio n.30.

Da venerdì 4 marzo sarà possibile donare anche presso la sede del Centro Operativo Comunale – COC di Via Cervone n.2.

La raccolta presso il COC è attiva il lunedì e il mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17.

Saranno raccolti vestiti puliti e già suddivisi per donne e bambini, cibo in scatola e a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, pannolini, salviette umidificate e omogeneizzati.

Da oggi, inoltre, è attivo l’indirizzo di posta elettronica aiutiucraina@comune.latina.it

al quale possono rivolgersi associazioni e gruppi di cittadini.