Zuliani incanta nel decathlon ad Agropoli, Roani tra i grandi degli 800 ad Orvieto

Non finiscono di stupire i portacolori di Intesatletica Latina in giro per l’Italia.

Ad Agropoli dove, nel corso di un meeting nazionale, Davide Zuliani alla prima esperienza nel Decathlon sfonda il muro dei 6000 punti e si colloca terzo in graduatoria nazionale e nei primi 20 del mondo tra gli under 18.

Il ragazzo di Borgo Sabotino, scoperto dall’occhio vigile dalla professoressa Paola Brustolin nella scuola media Vito Fabiano, sta dando grandi soddisfazioni al suo coach Gennaro Spina.

Nella sua carriera è stato ottavo ai campionati italiani di due anni fa nell’esathlon, terzo nell’edizione 2019 ora sigla questa grande performance al primo anno di permanenza nella categoria allievi.

Da incorniciare tutte le dieci prestazioni, dai 100 corsi in 11.75 al 6,36 nel lungo, agli 11,31 nel peso, l’1,77 nel salto in alto ed il 53”98 nei 400 che concludevano la prima giornata.

Davide ha ripreso alla grande con 15.16 nei 110 ostacoli ed ha continuato con una bordata di 34,67 nel lancio del disco per passare poi a 2,90 nel salto con l’asta (specialità questa ampiamente migliorabile) per fiondare il suo giavellotto ad oltre 40 metri rima del 1500 finale concluso in 4’41” per un totale di 6.008 punti.

Complimenti al coach Spina ed anche a Davide Graziosi che lo coadiuva nelle sessioni dei lanci.

Seicento chilometri più a nord ad Orvieto, ancora in evidenza l’Atletica di Latina con Mario Roani che dopo l’1’57” della settimana scorsa, mette il turbo e scende al fantastico tempo di 1’55”62 seconda prestazione nazionale dell’anno tra gli under 18; da considerare che l’allievo di Livo Mansutti è anch’esso solo al primo anno nella categoria e fa atletica da un paio di stagioni dopo aver abbandonato il calcio.

Con questo tempo scavalca nella graduatoria alcuni grandi dell’atletica pontina di sempre come Carosi, De Meo e Mansutti e si pone a ridosso di Alberto Corvo e Mohad Abdikadar seppur con un anno in meno.

Questi risultati esaltanti hanno fatto passare in secon do piano altre ottime prestazioni con il primo under 13 di Giulia Dovach nei 100 metri dove è scesa a 12”99, il nuovo PB di Fabio Mastracci con 10”94 nei 100 ed il 22”70 di Domenico Fioribello nei 200.

Ad Orvieto erano in gara anche un paio di atlete del fervido settore Master che si sono migliorati nei 100 metri con il 13”10 di Maurizio Caputo (M45) ed il 13”42 di Adriano De Maio (M50).