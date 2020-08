Avvocati, Mignano chiede alle imprese di scegliere professionisti pontini

Giacomo Mignano scrive alla Provincia, ai Comuni, alle aziende, alle associazioni di categoria e agli Enti locali, per chiedere l’affidamento degli incarichi legali ad avvocati del foro di Latina.

Mignano mette in evidenza la “crisi economica che ha interessato il territorio nell’ultimo decennio e che ha colpito in modo preponderante il mondo dell’avvocatura”, alla quale si è aggiunto lo stallo provocato dal Covid-19.

E chiede “di orientare la scelta nell’affidamento degli incarichi professionali legali, nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, esclusivamente in favore di iscritti allo scrivente Ordine Territoriale, tralasciando per il momento scelte extra moenia, verso cui molti enti, nell’ultimo periodo, in maniera del tutto ingiustificata si stanno orientando, con risultati, in alcuni casi anche molto insoddisfacenti”.

Insomma una richiesta di aiuto per consentire alla classe forense do poter fronteggiare più serenamente l’emergenza.

Tra i destinatari della missiva manca volutamente l’amministrazione comunale. “Non è frutto di un refuso – spiega il commissario straordinario dell’ordine degli avvocati del capoluogo pontino – ma è dovuta alla impossibilità di interloquire con la medesima, avendo questa con scelte recentemente operate dimostrato di non avere a cuore i problemi del nostro Foro”.