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Latina, 100 anni per Italia Troisi: la festa e l’omaggio del...
Giornata di grande festa e profonda emozione a Latina per un traguardo speciale: la signora Italia Troisi ha compiuto oggi 100 anni. A portarle...
Job Hub Festival, appuntamento il 28 novembre a Cisterna
Alle ore 11 il convegno dedicato al lavoro con istituzioni, Lazio Innova e Latina Formazione. Le aziende potranno aderire fino a venerdì 20 novembre Sono...
LIFESTYLE
“Benvenuti in Atelier”: la moda artigiana fa tappa a Santi Cosma e Damiano
Torna sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 la quarta edizione di "Benvenuti in Atelier", la manifestazione nazionale promossa da CNA Federmoda per far scoprire da vicino le eccellenze...
In provincia continua Gastronomica – Festival del Gusto
Prosegue a Terracina e in altri Comuni della provincia di Latina fino all'8 dicembre 2026. Nella foto: sabato 7 novembre 2026, Andrea D'Onofrio nell'incontro con DonPasta alla Chiesa del Purgatorio...
SPORT
In Corsa Libera, in arrivo la Corsa del Ricordo al Fogliano
Domenica 22 novembre 2026 si svolgerà a Latina, nella cornice naturalistica del Borgo di Villa Fogliano, la III edizione della Corsa del Ricordo, 23esima tappa del circuito In Corsa...
Latina Basket, infrasettimanale a Cisterna: domani arriva Lucca
Dopo la trasferta di Roma, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna subito in campo per l'ottava giornata del campionato di Serie B Nazionale. Domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 20:30,...