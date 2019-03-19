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Maltempo nel Lazio, scatta l’allerta gialla per vento forte: previsti anche piogge e temporali

Il maltempo torna a fare la sua comparsa sul Lazio. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta...
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