5 milioni per i Monti Lepini, l’incontro a Sermoneta del GAL

Il Comune di Sermoneta fa parte del GAL – Gruppo di Azione Locale Monti Lepini 2023-2027, un’iniziativa che permetterà al territorio di accedere a importanti finanziamenti europei per rafforzare il tessuto socio-economico delle zone rurali. Il GAL ha ottenuto un finanziamento di circa 5 milioni di euro dall’Unione Europea, che saranno impiegati per realizzare la Strategia di Sviluppo Locale, focalizzata su agricoltura, turismo e ambiente.

Per presentare queste opportunità, il Comune di Sermoneta e il GAL hanno organizzato un incontro dal titolo “Il Gal incontra la popolazione per creare nuove opportunità di finanziamento”, che si terrà giovedì 12 settembre alle ore 18.30 presso il Centro civico di Monticchio. L’evento è rivolto a imprese agricole, artigianali, operatori turistici, associazioni, forze sociali e cittadini, per spiegare come accedere ai fondi e contribuire allo sviluppo del territorio.

Interverranno il sindaco Giuseppina Giovannoli, l’assessore Melissa Girardi, il Presidente del GAL Marco Carpineti e altri esperti. Sarà illustrata la Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla Regione Lazio per il periodo 2023-2027.

“Sermoneta – hanno dichiarato il sindaco Giovannoli e l’assessore Girardi – intende costruire un percorso condiviso con le realtà produttive, turistiche e culturali per valorizzare l’identità territoriale e cogliere tutte le opportunità di sviluppo economico e sociale disponibili.”