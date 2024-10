Sessanta piante di marijuana in casa: ai domiciliari un 44enne di Santi Cosma e Damiano

Arrestato un uomo di 44 anni di SS Cosma e Damiano, noto alle forze dell’ordine, per coltivazione illegale di marijuana. Durante un controllo, i militari hanno trovato 54 piante di marijuana in fase di essiccazione, per un totale di 3 kg, all’interno della sua abitazione. Inoltre, sono state scoperte altre 6 piante in fase di fioritura, per un totale di 3,5 kg, piantate in un terreno di sua proprietà. Il materiale sequestrato comprendeva anche un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento della droga.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nell’impegno costante dei Carabinieri di Formia e dei comandi dipendenti nel contrastare i reati legati alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti.