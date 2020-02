“Nuove tasse e liti interne alla maggioranza di governo hanno appiattito il dibattito sui provvedimenti positivi della legge di bilancio ottenuti grazie al contributo di Fratelli d’Italia“. Così ieri sera il senatore pontino Nicola Calandrini all’incontro pubblico “”Dai vincoli di bilancio al bilancio sovrano” organizzato a Roccagorga.

Presenti al tavolo anche il vicesindaco di Roccagorga e presidente provinciale di Gioventù Nazionale Latina Mario Romanzi, e l’esponente di Fratelli d’Italia Roccagorga Fernando Rossi. Il convegno, molto partecipato, è stato moderato da Sara Chianese.

Il senatore Calandrini ha voluto dare risalto a provvedimenti della Legge di Bilancio fortemente voluti da Fratelli d’Italia, come lo stop alle bollette pazze, gli incentivi per l’acquisto di sostituti al latte materno per le donne che non possono allattare in modo naturale, il contrasto alle truffe online. “C’è anche un provvedimento da me proposto e di cui vado molto orgoglioso – ha detto Calandrini – che è una proroga concessa ai Comuni alle prese con lavori di messa in sicurezza del territorio che ha permesso che non si perdessero milioni di euro di finanziamenti in tutta Italia”.

“Quello di oggi – ha spiegato il senatore – è stato il primo di una serie di incontri che intendo ripetere in provincia di Latina per affrontare di volta in volta le tematiche più importanti sulle quali lavoro come senatore e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio. È un modo per avvicinare i cittadini alla politica quella concreta, quella che decide, e che poi ha delle ricadute dirette su cittadini, imprese e amministrazioni”

“Il Bilancio anche se statale – ha detto Romanzi intervenendo al dibattito – ha delle ricadute importanti sui Comuni e questo è una controtendenza rispetto alla struttura della Repubblica che emerge dalla Costituzione dove invece gli enti costituzionali sono equiparati. Al contrario i comuni a cascata subiscono imposizioni dall’alto nonostante all’articolo 5 della nostra Costituzione siano promosse le autonomie. Inoltre negli ultimi anni sono stati imposti sacrifici ai comuni ma non si è provveduto a tagliare lo spreco di risorse. Io al contrario vorrei che si capisse la differenza tra amministrati e cittadini, i cittadini non sono numeri e su alcuni settori e servizi non possono esserci tagli”.

Si è concentrato invece sul percorso politico di Fratelli d’Italia Fernando Rossi: “Fratelli d’Italia Roccagorga da quando si è costituita nel 2018 ha avuto brillanti risultati. Siamo partiti da un 7-8% di consensi alle Regionali, fino alle recenti elezioni amministrative dove il nostro candidato Romanzi ha ottenuto un record storico di preferenze. Fratelli d’Italia inoltre è stata fondamentale per raggiungere l’accordo allargato che poi ha portato alla vittoria delle elezioni. Contiamo di proseguire questo percorso e crescere ancora di più”.

