A Fondi incontro con il regista Vicari, ultimo evento di “Natale al museo”

Domani a Fondi ultimo appuntamento con “Natale al Museo”. La rassegna culturale-cinematografica, organizzata dall’associazione Giuseppe De Santis, propone a partire dalle 18 un incontro con il regista di fama internazionale Daniele Vicari. L’evento, ad ingresso gratuito, avrà luogo nel complesso di San Domenico.

La rassegna “Natale al Museo – Cinema e Cultura negli spazi del Museo del Neorealismo”,

è inserita nella programmazione del “Natale delle Meraviglie 2019” promosso dal Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio e si avvale del patrocinio di Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, Banca Popolare di Fondi e Casa della Cultura.

L’ospite di domani, 28 dicembre, il regista Vicari, dialogherà con Renato Chiocca sul suo libro “Emanuele nella battaglia” (Einaudi, 2019). Il romanzo-reportage di Vicari indaga sul “delitto di Alatri” del 2017 in cui perse la vita il giovane Emanuele Morganti, ed è un viaggio alle radici della violenza nella provincia italiana. Lo scenario dell’omicidio è quello della Ciociaria, per descrivere il quale l’autore sceglie l’incipit di “Non c’è pace tra gli ulivi” (1950), uno dei capolavori del Neorealismo, diretto da Giuseppe De Santis, e cita il film “La ciociara” (1960), il regista Vittorio De Sica, nato a Sora, e lo sceneggiatore Cesare Zavattini, che studiò e visse alcuni anni ad Alatri. “Emanuele nella battaglia” è un romanzo di rara forza in cui Daniele Vicari intreccia vite, piste, testimonianze, e soprattutto le voci più intime di chi non si è mai arreso all’idea di aver perduto così, nell’insensatezza, un fratello, un figlio, un amico: «Qualcuno la chiama in modo generico “provincia” ma, in alcune zone del Paese, quel mondo può diventare una sorta di aldilà». E in questo aldilà l’autore fa i conti anche con se stesso, con il cinema, con il senso di ricostruire e narrare storie, senza risparmiare niente e nessuno.

A seguire l’Associazione Giuseppe De Santis presenterà il volume “Artisti del ‘900 in terra ciociara” (Herald, 2019) che raccoglie interventi di letterati, esperti di arte e cinema e ripercorre la vita e le opere di alcuni dei più importanti protagonisti della cultura del ‘900 che sono nati o vissuti nei Comuni delle province di Frosinone e Latina compresi nell’area geografica della Ciociaria.

A fine serata sarà proiettata, in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro, la commedia a episodi “Racconti dell’età dell’oro” (2009).

