A Gaeta il risanamento della rete idrica con una resina sperimentale

Saranno realizzati tramite una tecnologia sperimentale denominata Pipecare i lavori in corso per il risanamento della rete idrica nel comune di Gaeta.

Tali lavori, frutto della sinergia tra Comune e Acqualatina, saranno realizzati tramite una tecnologia sperimentale denominata Pipecare che prevede l’impiego di un particolare tipo di resina ad uso alimentare, non dannosa per le persone e certificata dall’Istituto superiore della sanità.

“Si tratta di interventi che permetteranno di recuperare tratti di condotte ammalorate e di ridurre notevolmente le dispersioni idriche presenti nel territorio – specificano da Acqualatina -. Nell’ambito di tali interventi, per garantire il corretto svolgimento di lavori, si renderà necessario effettuare una serie di Interruzioni idriche nelle zone di Corso Italia, Via Torino, Via Serapide e Via Roma”.

Le interruzioni verranno effettuate una zona per volta a partire da lunedì 10 fino a giovedì 13 febbraio dalle 8 fino alle ore di 17.

“Si comunica, inoltre – fa sapere Acqualatina – che in tutte le zone coinvolte sarà messo a disposizione delle utenze un servizio sostitutivo tramite autobotte”.

