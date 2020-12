Gaeta, Natale diverso con le messe in diretta sui media dell’Arcidiocesi

Sarà un Natale diverso, forse con tutta l’Italia in zona rossa che impedirà di festeggiarlo come merita, insieme ad amici e parenti. La pandemia mondiale purtroppo però non molla la presa e con gli ospedali in affanno il governo sta decidendo un’ulteriore stretta durante queste festività.

Le celebrazioni festive, dal 20 dicembre al 6 gennaio, però, potranno essere seguite a Gaeta e non solo in diretta sui media della Arcidiocesi di Gaeta, sulle pagine Facebook Arcidiocesi di Gaeta e Radio Civita InBlu, sui siti www.arcidiocesigaeta.it e www.radiocivitainblu.it, su Radio Civita InBlu nelle app e smart devices, in FM 90.7 nel golfo di Gaeta, FM 101.0 a Fondi e dintorni, FM 95.0 e 103.8 a Itri e Terracina.

Si comincia domenica 20 dicembre alle 11 dalla chiesa di Santa Maria Maggiore di Itri e giovedì 24 dicembre alle 18.30 dalla chiesa dell’Immacolata di Scauri per la Messa della Notte di Natale. Venerdì 25 dicembre alle 11 la Messa del giorno di Natale sarà dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari.

Domenica 27 dicembre alle 11.30 la Messa sarà in diretta dalla chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista; giovedì 31 dicembre alle 18 dalla chiesa della Madonna del Carmine in Formia. Venerdì 1 gennaio alle 11 la Messa sarà dalla Basilica Cattedrale di Gaeta, presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Domenica 3 gennaio alle 10 la Messa sarà in diretta dal Villaggio don Bosco di Formia. Infine, mercoledì 6 gennaio alle 11 la Messa sarà in diretta dalla chiesa di San Biagio a Marina di Minturno.