Legge di Bilancio, a Roccagorga il focus di Fratelli d’Italia

“Dai vincoli di bilancio al bilancio sovrano”. E’ questo il titolo di un incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia a Roccagorga in programma per sabato, 15 febbraio.

L’appuntamento è alle 18, presso l’auditorium comunale. Interverranno il senatore Nicola Calandrini, capogruppo di FdI in commissione Bilancio al Senato e coordinatore provinciale di Latina, il vicesindaco di Roccagorga e presidente provinciale di Gioventù Nazionale Latina Mario Romanzi, e Fernando Rossi di Fratelli d’Italia Roccagorga.

“L’appuntamento di sabato – dichiara il senatore Nicola Calandrini – vuole essere il primo di una serie di incontri che intendo svolgere di volta in volta per spiegare come Fratelli d’Italia sta intervenendo su quelle che sono le leggi fondamentali dello Stato e le conseguenze che queste hanno sulla vita di tutti i giorni a tutti i livelli, dagli enti locali alle imprese ai privati cittadini. A Roccagorga parleremo di Legge di Bilancio, su cui sono intervenuto in prima persona in quanto membro della Commissione Bilancio del Senato dove si è lavorato a lungo per migliorare la proposta arrivata dal Governo. Per me è anche un’occasione per rendere partecipe la cittadinanza sulle attività che svolgo come rappresentante di questo territorio nelle istituzioni. Ma sabato allargheremo la prospettiva anche al percorso politico che sta facendo Fratelli d’Italia sul piano nazionale e locale”.

“La presenza del senatore Calandrini a Roccagorga ad illustrare le opportunità del Bilancio per i comuni è fondamentale per noi amministratori – spiega Mario Romanzi, vicesindaco di Roccagorga e presidente provinciale di Gioventù Nazionale Latina -. Per questo ringraziamo il senatore per la continua disponibilità per la nostra comunità. Per Fratelli d’Italia governare vuol dire conoscenza perché solo così si può garantire ai cittadini un buon governo. L’occasione sarà utile anche per raccontare alla cittadinanza le attività di Fratelli d’Italia che è in forte crescita sul territorio”.

