A San Felice incoronata Miss Belle del Lazio: vince Sara Bumbaca

Ieri sera sull’incantevole scenario dei Giardini di Vigna la Corte a San Felice Circeo, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è andata in scena la prima delle due serate dedicate alla finalissima regionale di Miss Lazio 2024, la tredicesima tappa del tour laziale del Concorso di Miss Italia 2024, organizzato dalla Delta Events agenzia esclusivista da oltre un decennio del Concorso per la Regione Lazio. Tappa inserita nell’ambito della terza puntata della kermesse “ Lazio, la bellezza del Talento 2024 “ promossa dalla Regione Lazio – con l’ obiettivo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici, come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema – e realizzata in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio e con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

Ad aggiudicarsi la corona e la fascia di Miss Belle del Lazio 2024 è stata la romana Sara Bumbaca. Sara ha 19 anni, lunghissimi capelli castani ed occhi marroni, è estetista è sogna di diventare una famosa modella.

A consegnarle fascia e corona le ultime due Miss Italia del Lazio, Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022) , l’assessore regionale Giuseppe Schiboni e la Miss Bellezze del Lazio 2023 Isabella Fichera.

Al secondo posto Sara Tancredi, 20 anni di Roma (Talenti), occhi marroni e capelli castani. Sara è studentessa universitaria alla facoltà di Architettura, studia musical, canto, ballo e recitazione. Sogna di diventare un attrice famosa.

Al terzo posto Victoria Masprone, 18 anni vive in Brasile ed attualmente domiciliata a Roma (Casalpalocco), occhi marroni e capelli biondi. Victoria è una studentessa in Lingue, ne parla quattro correttamente.

La serata, prima delle due in programma a San Felice Circeo (LT) è stata presentata da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori, entrambi anima pulsante del concorso nel Lazio, protagonisti dei recenti successi della nostra regione con i titoli nazionali vinti da Alice Sabatini (2015), Martina Sambucini (2020) e Lavinia Abate (2022). E proprio le ultime due Miss Italia del Lazio, Martina Sambucini e Lavinia Abate, sono state applauditissime Madrine della serata che ha avuto ospite anche Isabella Fichera, Miss Bellezze del Lazio 2023. Le 26 concorrenti hanno sfilato in passerella le collezioni di Alta Moda della stilista romana Barbara Basciano.

In giuria, tra gli altri : le due Miss Italia Lavinia Abate e Martina Sambucini, l’ assessore della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, l’assessore del Comune di San Felice Circeo Fabio Beccari, la fondatrice della Maiani Accademia Moda Maria Maiani, l’attrice Claudia Zanella, il produttore cinematografico Luca Mastrangelo, il preparatore atletico Tommaso Capezzone, preparatore atletico, il fotografo di moda Piero Consoli e lo chef Bruno Brunori.

Stasera saranno invece protagoniste della scena le creazioni sartoriali degli allievi della Maiani Accademia Moda con Francesco Nuzzi, attore diplomato nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Matteo Gravante, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini.

Stasera per la tappa conclusiva di questa kermesse i protagonisti di “Lazio, la bellezza del Talento”, saranno accolti da un vero e proprio “parterre de rois” composto, tra gli altri, dall’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni e dal sindaco di San Felice Circeo Monia di Cosimo che si uniranno ai numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della musica e delle arti in genere, ospiti di questa due giorni dedicata alla “bellezza del talento”.

Madrine della serata finale saranno le ultime quattro vincitrici del titolo di Miss Italia : Martina Sambucini (2020), Zeudi Di Palma (2021), Lavinia Abate (2022) e Francesca Bergesio ( 2023 – in carica).

Verrà consegnata a Nicole Boccanera, diciannovenne di Marino ( RM), la fascia di Miss Social Lazio 2024. Nicole è stata scelta da una giuria social tra le partecipanti laziali all’iniziativa del concorso “ Miss Italia, racconta l’Italia “ e parteciperà così anche lei alle prefinali nazionali del concorso.

Saranno 26 le miss che si contenderanno la prestigiosa fascia di Miss Lazio 2024. Ecco i loro nomi con le città di residenza : Alisea Sdrubolini (Roma), Arianna Ciamei (Roma), Arianna Sabatini (Roma), Beatrice Scintu (Roma), Camilla Bodesmo (Fondi), Clarissa Asesse (Leonessa), Claudia Raimondi (Viterbo), Cristina Josan (Riano Flaminio), Cristina Onica (Roma), Delia Valentini (Civitavecchia), Elena Di Palma (Roma), Eleonora Stanghellini (Tolfa), Francesca Risi (Roma), Giorgia Casadei (Ardea), Giulia Ursini (Roma), Greta Caretta (Roma), Lavinia Abeloos (Roma), Lavinia Puggioni (Roma) , Linda Ferraro (Alatri), Maria Sofia Conte (Roma), Martina Di Trento (Sperlonga), Melody Bernabiti (Ladispoli), , Sara Bumbaca (Roma), Sara Tancredi (Roma), Soraya Galuppi (Latina), Victoria Masprone (Roma).