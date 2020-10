Aprilia, 5 classi chiuse per Covid: quarantena per alunni e insegnanti

Cinque classi in tre scuole di Aprilia sono state chiuse per Covid. Ogni giorno in più punti della provincia tanti ragazzi restano a casa perché entrati in contatto con un positivo. Aumentano i casi in questi ultimi giorni, seguendo un trend che purtroppo va avanti da qualche settimana e a farne le spese è anche la didattica.

Le ultime classi sono della scuola dell’infanzia Collodi, di Campo di Carne, e delle scuole primarie Morante di via Montegrappa e Grazia Deledda.

I ragazzi resteranno in isolamento per 10 giorni, in casa, senza poter vedere nessuno tranne i conviventi. Se la scuola e le insegnanti lo riterranno opportuno potranno seguire la didattica a distanza.

Intanto le strutture saranno sanificate per permettere alle altre classi di svolgere regolarmente lezione.