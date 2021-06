Atletica pontina, Finocchi e Dovarch conquistano i regionali

Grandi risultati sono stati ottenuti dalle squadre di atletica Nissolino Intesatletica e Nissolino Sport.

Dopo il record provinciale under 18 di Mario Roani sugli 800 della scorsa settimana con un probante 1’53”76 che gli vale la terza piazza nel ranking nazionale stagionale ed il minimo per gli italiani sempre under 18 di Nikita Ostruckt nel salto con l’asta con un volo di 3 metri e 70 centimetri, questo fine settimana doppio impegno sui campi di Rieti e Roma con una quarantina di atleti impegnati.

Nel capoluogo sabino si trattava dei Campionati Regionali assoluti ed il primo titolo è arrivato nel salto in lungo per merito di Giulia Dovarch con 5,70 misura oramai abituale per la diciottenne pontina, ora attesa ad un ulteriore salto di qualità visto anche il progresso nei 100 metri dove è scesa a 12”60.

Dalla pedana del peso uno strabordante Alessandro Finocchi, spara il peso da 7 chili a 12,95 assicurandosi anche il pass per gli italiani under 23 per la gioia del suo coach Bruno Civili.

Mezzofondo ancora in luce, sulla scia del solito Roani, grande personale per Matteo Bianconi che scende a 4’04”78 nei 1500 e si riconferma il giorno seguente con 2’00”23 trascinando Francesco Guidi al PB con 2’01”89. Nel settore femminile bene anche Eleonora D’Onofrio con 2’34”81 e la giovanissima Lucrezia Pilleddu con 2’36”55 per un settore molto vitale animato dal valido Livio Mansutti.

Per molti la due giorni ha significato la scrittura dei nuovi personali, tra cui Luca Marzocchi con un interessante 11”44 nei 100 e 23”08 nella distanza doppia; bene anche Sara Anselmo con 12”95 e progressi anche per Valentina Giua, Cristian Vantaggio e Matteo Manganaro a premio del buon lavoro svolto da Renzo Traballoni ad Aprilia.

Nella capitale, invece, erano di scena i Master e segnaliamo le vittorie di Davide Graziosi nel triplo M35 atterrando a 12,18 metri ed Emiliano Conticelli negli M45 con 10,26. Nella pedana dell’alto continua a crescere Giovanna Antonini che vince la gara M35 superando l’asticella ad un considerevole 1,40.

Piccolo progresso per Alessio Zannini nei 1500 e buona prova per l’indomito Mauro Sciullo nei 5000.