ABC Latina, un 2022 contro l’abbandono dei rifiuti: 150 le contravvenzioni

E’ stato un anno all’insegna dell’attività di vigilanza e di controllo, quello ormai archiviato per ABC Latina ha caratterizzato un notevole impegno nella lotta all’abbandono dei rifiuti, fenomeno sempre più diffuso ed al quale bisogna al più presto trovare una soluzione.

Sono stati oltre mille i controlli effettuati dagli Ispettori Ambientali, che nel corso dello scorso anno sono passati da 2 a 9 unità, e 150 le contravvenzioni elevate anche con l’ausilio delle foto trappole. L’attività di controllo si è concentrata soprattutto sulle aree più critiche del territorio comunale in cui il fenomeno della “migrazione dei rifiuti” si è intensificato a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta porta a porta.

Delle 150 sanzioni elevate nel 2022 (di cui 22 indirizzate ad utenze non domestiche) il 69% ha riguardato i residenti e il restante 31% utenti non residenti provenienti da Comuni limitrofi. Nello specifico, 31 verbali sono stati effettuati in flagranza di reato, 112 con l’ausilio delle foto trappole e 7 sono scattati nelle aree servite dal nuovo porta a porta in seguito ad attività di ispezione del contenuto di buste abbandonate sul suolo pubblico.

In tutti i casi è stata applicata una sanzione di 300 euro ad eccezione di quattro casi in cui sono stati elevati verbali di importo pari a 500 euro, come previsto dal vigente regolamento di Polizia Urbana.

Al fine di contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti sono operativi tre Centri di Raccolta fissi (via Bassianese, Via Massaro e in località Chiesuola) e le Isole ecologiche itineranti. Si tratta di servizi gratuiti rivolti a tutti i cittadini del Comune di Latina, per accedere è necessario esibire un documento d’identità e la bolletta Tari. Nel corso del 2022 si è registrato un trend crescente di utenti che hanno usufruito del servizio dei Centri di Raccolta con oltre 36mila conferimenti e più di 9.248 tonnellate di rifiuti conferiti rispetto a 7.850 tonnellate dell’anno precedente.