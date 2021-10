ABC, terminati interventi del Centro di Raccolta della Chiesuola

Terminati gli interventi di riqualificazione del Centro di Raccolta della Chiesuola. Il Comune di Latina ha ufficialmente consegnato le chiavi all’Azienda per i Beni Comuni di Latina. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, il rialzamento delle tettoie per garantire le opportune manovre di carico e scarico dei diversi materiali conferiti, i lavori di adeguamento antisismico e la realizzazione di un impianto per la raccolta delle acque piovane. Nei prossimi giorni saranno installate le telecamere.

Il servizio va ad aggiungersi ai due Centri di Raccolta in Via Bassianese e in Via Massaro. A breve ABC comunicherà agli utenti il calendario di apertura del centro della Chiesuola.

Si ricorda, inoltre, che sono disponibili le isole ecologiche itineranti programmate da ABC sul territorio comunale nelle giornate di sabato, secondo il calendario disponibile sul sito aziendale www.abclatina.it