Acqualatina al lavoro per risolvere abbassamenti pressione idrica ad Aprilia

Abbassamento di pressione e possibile interruzione di erogazione dell’acqua, oggi, in alcune zone di Aprilia a seguito di lavori effettuati in nottata presso la centrale di Carano Giannottola.

L’intervento effettuato da Acqualatina ha comportato l’abbassamento del livello del serbatoio, motivo per cui occorreranno diverse ore per il ripristino. Il gestore del servizio idrico assicura la soluzione del problema entro la giornata di oggi.

Le zone interessate sono il centro e Campo di Carne

“Si comunica, inoltre, – fa sapere Acqualatina – che per garantire il servizio sostitutivo alle utenze sono disponibili due autobotti in: Via Galileo Galilei (presso il pensile), Via Genio Civile ( piazzale della Chiesa). I tecnici Acqualatina sono già al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti”.

