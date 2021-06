Acqualatina conferma CdA e Collegio. I sindaci: “Politica compatta”

Acqualatina all’insegna della continuità. Il gestore del servizio idrico nell’ATO 4 ha confermato i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. E’ l’esito dell’Assemblea dei soci di Acqualatina, in cui i sindaci (Amaseno, Anzio, Castelforte, Cori, Fondi, Gaeta, Latina, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San Biagio, Nettuno, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Sabaudia, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano, Sermoneta, Sonnino, Terracina hanno così motivato la loro scelta: “Abbiamo deciso di lanciare un segnale di compattezza da parte della politica rinnovando fiducia ai componenti uscenti dei due organismi che, come tutti d’altronde, hanno affrontato con serietà e abnegazione il difficilissimo periodo della pandemia”.

Nomine

Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, confermati nella parte pubblica Michele Lauriola, Alessandro Cerilli e Rossella Rotondo; Marco Lombardi ed Ezio Zani come esponenti della compagine industriale.

Confermati anche i membri del Collegio Sindacale: Luigi Ganelli, Sebastiano Bolla Pittaluga e Giorgia Nesi.

Bilancio

In apertura di lavori, l’Assemblea ha approvato il Bilancio, che chiude con un utile di 7,7 milioni di euro, confermando il trend positivo della Società dal punto di vista economico, nonostante il difficile periodo storico abbia influito sull’equilibrio finanziario, con un’ulteriore crescita dei crediti nei confronti degli utenti.

Tariffe

La scorsa settimana, nel corso della conferenza dei sindaci, è emerso che non sarà applicato alcun aumento di tariffe per il servizio idrico integrato fino al 2023, mentre a partire dal 2024 e fino alla fine della gestione è prevista una diminuzione.

“Le tariffe – ha dichiarato nella circostanza Carlo Medici, in qualità di presidente dell’Ato – in pratica sono quelle già approvate a dicembre 2019 dalla Conferenza dei sindaci mentre a partire dal 2024 è prevista una diminuzione”. Approvati all’unanimità, 17 voti favorevoli su 17 votanti, i punti illustrati nel corso della conferenza da Umberto Bernola, il dirigente della segreteria tecnica dell’Ato 4: l’approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio e la modifica della deliberazione avente ad oggetto “Specifiche di definizione sulle manutenzioni straordinarie”. I provvedimenti in questione andavano approvati entro domani 30 giugno per evitare di perdere i finanziamenti pubblici del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nuovo sportello

Nel rispetto delle misure di sicurezza sanitarie e logistiche, l’Assemblea odierna si è svolta in presenza, in una location d’eccezione: i nuovi locali che Acqualatina sta realizzando presso il palazzo della Agenzia delle Entrare, attiguo alla sede centrale.

Questi spazi ospiteranno il nuovo sportello al pubblico e una innovativa control room, che garantirà la gestione in tempo reale, via telecontrollo e satellite, di tutti gli impianti e delle squadre tecniche dislocate sul territorio.