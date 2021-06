Sabaudia, impermeabilizzazione degli edifici scolastici: approvato il progetto

Proseguono gli interventi dell’amministrazione Gervasi in materia di manutenzione dei plessi scolastici sul territorio comunale.

La Giunta, ha approvato il progetto esecutivo per un valore di oltre 400mila euro, che riguarda in particolare una serie di opere volte al ripristino dell’impermeabilizzazione delle strutture e, ove necessario, la ricostituzione dei calcestruzzi ammalorati dalle infiltrazioni piovane e delle pitture interne.

In particolare si interverrà creando uno strato di protezione delle guaine bituminose faccia vista, migliorandone la funzionalità e la durabilità. Inoltre lo strato di protezione che verrà applicato avrà un indice di riflettanza solare che contribuirà in buona parte ad abbassare anche la temperatura di esercizio dei tetti, migliorando il benessere degli alunni nelle aule.

“Si prosegue con l’attuazione del programma elettorale e al quarto anno di mandato si continua a focalizzare l’attenzione sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio comunale, fino al nostro insediamento poco o nulla attenzionati. Crediamo nell’assoluta necessità di assicurare ai nostri bambini e ragazzi ambienti idonei alle esigenze di un sistema scolastico in continua evoluzione ma anche in una pianificazione di lavori atti a preservare, manutenere e migliorare il patrimonio pubblico”, commenta il consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Sandro Dapit.