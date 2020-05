Acquistare casa nel Lazio, la situazione del mercato immobiliare

Quanto costa acquistare casa nel Lazio in questo momento? Una prima risposta ci viene da quelli che sono i dati pubblicati in merito all’andamento del mercato immobiliare nella regione, che devono fare i conti anche con i primi effetti della crisi sanitaria globale del Covid-19.

Si nota un lieve calo dei prezzi per l’acquisto di una casa nel Lazio. Nello specifico, su base annua nel mese di Aprile 2020 i prezzi medi hanno subito una leggera flessione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Attualmente, per la vendita di immobili residenziali sul territorio regionale vengono richiesti in media € 2.404 al metro quadro. Un calo inferiore all’1% ma che si fa comunque sentire. Ad influire sulla media sono soprattutto i grandi centri e le grandi città. Nel dettaglio, la provincia più costosa in assoluto è quella di Roma. Qui per acquistare una casa possono essere richiesti in media € 2.532 al metro quadrato. Segue poi la provincia di Latina, che si attesta sempre sopra i € 2.000 al metro quadrato. Acquistare una casa in provincia di Viterbo, invece, può costare in media € 1.600 al metro quadro. Sotto i € 1.000 al metro quadro solo le provincie di Rieti e Frosinone.

Naturalmente questi dati si riferiscono a quelle che sono le medie dei costi su tutto il territorio regionale. Acquistare casa in una grande città costerà sempre più che in un piccolo centro abitato ed è per questo che si devono prendere in considerazione le proprie esigenze ma anche il proprio budget. Sarà così facile andare a individuare quelle che sono le migliori offerte per acquistare casa presenti sul mercato.

Dal momento in cui si visiona l’annuncio online a quello in cui, poi, si procede con l’acquisto vero e proprio, potrebbe passare pochissimo tempo.