I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. A finire in manette per lesioni personali aggravate un 21enne di Monte San Biagio.

Sabato pomeriggio, insieme ad un altro giovane in via di identificazione, per futili motivi aveva aggredito con calci e pugni un uomo. Quest’ultimo, per le ferite riportate, aveva dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.