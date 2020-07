Un 41enne di Fondi è stato arrestato dai carabinieri per spaccio.

L’uomo è stato colto il flagrante, sabato: è stato trovato in possesso, dopo le perquisizioni personale e domiciliare, di 20 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente e di 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 41enne è stato posto ai domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo atteso per domani.