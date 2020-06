Cinquanta dosi di eroina, ma per uso personale: il giudice lo assolve

Era stato arrestato a Latina dalla polizia con 50 dosi di eroina che nascondeva negli slip. Il giudice monocratico del tribunale di Latina oggi, al termine del processo per direttissima, lo ha assolto.

Il 42enne di origini tunisine ha dichiarato che la droga fosse per uso personale. Il fatto che si fosse nascosto in un cespuglio poteva far pensare il contrario, ma l’uomo non aveva denaro con sé che potesse essere riconducibile all’attività di spaccio. Il giudice così ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Alessandro Farau, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto 8 mesi di reclusione.