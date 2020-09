“Ahò come te senti?” Il corso di rianimazione con Maurizio Mattioli diventa uno show

“Ahò come te senti?”. Accento romanesco e risate nel corso di rianimazione cardiopolmonare che l’infermiere del 118 pontino Christian Manzi – noto per aver composto l’inno del 118 – ha tenuto a Pomezia alcuni giorni fa e che si è trasformato in un piccolo show.

Tra i discenti c’era appunto anche l’attore romano Maurizio Mattioli, che fra qualche giorno sarà a Latina presso l’Arena San Francesco e che questa estate è stato anche protagonista di una campagna contro l’abbandono degli animali insieme all’attore di Ostia Enzo Salvi (anche lui a Latina qualche giorno fa per girare un cortometraggio).

Qualche minuto di svago, tra una prova di rianimazione e l’altra, che si è trasformato in un video simpatico che gira per il web.