Latina, appuntamento con la comicità di Maurizio Mattioli all’Arena San Francesco

Venerdi 11 settembre alle ore 21 all’arena San Francesco è previsto lo spettacolo di Maurizio Mattioli, uno show caratteristico ed originale del comico romano, fatto apposta per Latina.

“Credo che possa bastare per questo primo anno di attività – dice il coordinatore degli eventi, il dottor Enzo De Amicis – con la speranza che quello con l’arena estiva San Francesco possa diventare un appuntamento stabile nell’agenda stagionale di Latina”.

Per lo spettacolo di Maurizio Mattioli è prevista la prevendita dei biglietti presso Blu Ticket al Centro Commerciale Latina Fiori in Via P.L. Nervi e al numero di telefono: 3497661153.