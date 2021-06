AISM, Latina: la raccolta fondi per la ricerca

Nel fine settimana appena trascorso, AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla della sezione di Latina è scesa in piazza per raccogliere fondi per la ricerca scientifica grazie all’evento Nazionale “La Gardensia” di AISM.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 130 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.400 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore. Nel Lazio sono stimate circa 12mila persone con questa patologia e di queste quasi 1200 vivono nella provincia di Latina. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare la sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita di queste persone. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

AISM ringrazia tutti i volontari che con il loro impegno, hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Una particolare attenzione va a Maria Aliano e ad Irene Enderle dell’ANTARES VISION GROUP SPA che in collaborazione con SIEMPHARMA SRL, hanno voluto e ottenuto una stretta collaborazione con la sezione provinciale AISM di Latina accogliendo dei volontari all’interno degli spazi aziendali e garantendo supporto alla manifestazione nazionale di raccolta fondi.

AISM si impegna, nell’intero contesto territoriale, attivando progetti dedicati, attività di supporto psicologico, attività di socializzazione e quanto più possa essere un bisogno per le persone coinvolte nella SM. Oltretutto l’associazione della sezione di Latina garantisce una corretta informazione ed orientamento sulla sclerosi multipla ed è collegata in rete per facilitare un corretto percorso e continuità assistenziale. Svolge attività di accoglienza e relazione continuativa con le persone coinvolte nella sclerosi multipla per avere sempre uno scenario aggiornato del contesto territoriale e poter agire per tempo.

Oggi serve vedere oltre e per farlo, servono nuovi volontari, nuove forze. Diventa volontario e unisciti al movimento per un mondo libero dalla sclerosi multipla. Puoi raggiungere la sede ed entrare in contatto con loro. Diventa Socio e contribuisci concretamente a fare la differenza per le persone coinvolte nella SM in tutta la provincia. Ti aspettano!