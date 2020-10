Si è svolta presso la sala Cambellotti dell’amministrazione provinciale di Latina, la cerimonia di premiazione delle eccellenze sportive pontine contraddistintesi nel 2020.

L’evento organizzato dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo, ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia Carlo Medici e del Sindaco di Latina, Damiano Coletta, del vice Sindaco, Paola Briganti e del fiduciario del CONI Latina, Angelo Conti.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di riconoscere i risultati sportivi raggiunti a tutte le società e gli atleti che nonostante l’emergenza Covid, si sono adoperati in questi ultimi mesi.

A spiegarlo è il presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo Annalisa Muzio: “Lo scopo di questa manifestazione è quello di volere premiare gli sportivi che, nonostante le difficoltà e la poca chiarezza di regole nel pieno dell’emergenza Covid non si sono arresi, ma anzi sono riusciti ad adeguarsi ai nuovi protocolli per portare avanti stagioni sportive che sembravano destinate a finire lo scorso mese di marzo. L’Osservatorio, in questi momenti difficili – ha ricordato la Muzio – è stato al fianco delle oltre 100 società sportive associate con cui, questa estate, siamo riusciti nonostante tutto, ad organizzare un grande evento come XSummer che si è svolto sull’intero territorio provinciale. Il messaggio che vogliamo rivolgere a tutti gli sportivi – conclude – è chiaro: lo sport non può fermarsi perché rappresenta una risorsa irrinunciabile sia per il sociale che per l’economia del nostro territorio soprattutto se abbinato al turismo sportivo legato agli eventi ”.

Di seguito l’elenco delle società sportive premiate: Women Latina Calcio 1932, Antares Latina, Arco Club Pontino, Boxe Latina Boxe, Bufali Latina Football Americano, Calcio Giovani Latina, Cestistica Latina, Ecocity Futsal, Japp Terracina, Kite & Windsurf Terracina, Latina Acquateam, Latina Nuoto, Latina Padel Club, Majorettes & Dancer Blue Twirling, Nuova Pallacanestro Latina, Polisportiva Rainbow Città di Aprilia, Rugby Club Latina, Sakura Karate, Sparta Fight Club, Swimming Paradise, Terracina Beach Biglie, Terracina in Movimento, Virtus Volley Latina, Vrg Rythmikis, Movimento e Benessere, Cassa Rurale Pontinia, C88 Volley Cisterna, Latina Basket, Amici Dello Sport.

Tra i talenti premiati invece, Roberto Pellegrini, come scopritore di talenti del nuoto. Ed ancora per la stessa disciplina, Devid Zorzetto, Angelo Testa e Gabriele Galloppi. Per l’atletica, Niccolò Di Mario, Soraya Galuppi, Stefano Mansutti, Mario Roani, Kevin Ruiu, Davide Zuliani, Claudia Tessitore, Angelo Ulisse. Riconoscimenti anche al beach tennis con Luca Destino, Fabio Mancini, Simone Masci e Mirco Renna. Si prosegue con il beach Volley con Alessia Bonsanti, la paracanoa con Alessio Bedin, il power lifting con Valentina Dell’Aversana, Francesco Morese, Augusto Corbi. Alla scherma premiato Francesco De Paolis, mentre per il taekwondo Vittoria Grasso, Rachele Pietrogiacomi, Gabriele Andreoli e Sofia Pannone. Infine, premiato per la disciplina del wind surf Nicola Spadea.