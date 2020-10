Ordinanza della Regione Lazio, Coletta: “Rispettiamo le regole perché scendano i contagi”

Il sindaco Coletta ha commentato con i giornalisti l’ordinanza della Regione Lazio, appena firmata, sulle nuove restrizioni per la provincia di Latina.



“Risentiamo in questo momento della bolla del turismo estivo, della ripresa delle attività lavorative e delle altre. C’è l’impegno delle istituzioni di valutare l’impatto sull’economia di questi provvedimenti sull’emergenza sanitaria, che ha ora la priorità. Il settore dei pub torna ad essere penalizzato; per la ristorazione gli orari consentono di più, ma c’è la restrizione dei tavoli da 4, sperando che in queste due settimane scendano i contagi” – ha detto il sindaco di Latina – La politica deve saper interpretare le istanze, e la comunità deve rispondere per portare i risultati attesi. Rispettiamo le regole. I contingentamenti: alcuni sono da definire, comunque saranno in base al distanziamento”.