Al Goretti la protesta delle lavoratrici del comparto Pulizie: “Vogliamo il rinnovo del contratto”

Le lavoratrici del comparto Pulizie e multiservizi anche degli ospedali hanno protestato oggi al Goretti, esternando tutto le difficoltà e il disagio del settore. “Operiamo negli ospedali, in tribunale, nelle fabbriche – hanno spiegato – in tutti i siti del territorio. Vogliamo il rinnovo del contratto nazionale: non esistono garanzie, spesso siamo oggetto di cambio appalto dove, come maestranze, paghiamo il prezzo più alto attraverso gli appalti al ribasso, specialmente negli enti pubblici”.

Insieme alla Uiltucs i tanti lavoratori del Multiservizi impegnati negli ospedali, sono considerati “dei fantasmi che nessuno valorizza ed elogia per il sacrificio costante”.

In alcuni casi, dicono ancora, svolgono il loro lavoro anche senza dispositivi di protezione individuale.

Tutto ciò accade infatti con una pandemia in corso. “Gli appalti sottocosto che danneggiano i lavoratori – ha detto il segretario provinciale Uiltucs Latina, Gianfranco Cartisano – dovrebbero essere cestinati e non aggiudicati, sono queste le ragioni della giornata di sciopero di oggi, vogliamo e pretendiamo il contratto subito per questi lavoratori”.