Alberi in caduta libera sull’Appia, chiuso tratto a Cisterna di Latina

A Cisterna di Latina un tratto dell’Appia è stato chiuso, questa mattina intorno alle 8, per la caduta di sei alberi che ne ostruiscono completamente la carreggiata. Non c’è tregua. Anche nella notte e questa mattina i disagi provocati dal maltempo sono ingenti.

Da nord (direzione Velletri-Cisterna) località Le Castella, traffico deviato su via Kennedy, via Civitona, breve tratto Appia, tangenziale. Da Sud altezza cimitero deviazione su via San Tommaso d’Aquino, via Roma. Sul posto Polizia Locale, volontari di Protezione Civile e Anas.

1 di 4

LE VOSTRE OPINIONI

commenti