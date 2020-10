Alla Mare Lago delle Terre Pontine, i runners sabaudiani si piazzano al primo posto.

La Mare Lago delle Terre Pontino, evento podistico svoltosi presso il Lido di Latina la scorsa domenica rappresenta uno dei primissimi passi verso la normalità anche nella corsa su strada in questo incerto e tormentato momento.

L’evento organizzato dalle temerarie società podistiche pontine Fitness Montello, Latina Runners, in collaborazione con Maione Store, ha goduto del patrocinio dell’Opes Latina e della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La competizione ha visto correre quasi 500 atleti sulla duplice distanza di venti e nove chilometri. Attualmente la competizione rappresenta l’evento podistico più importante del capoluogo pontino post lockdown.

La giornata quasi estiva ha fatto il resto, esaltando la location posta appunto tra Mare e Lago di Fogliano. Oltre cinquecento partecipanti, un numero enorme per questo periodo caratterizzato dal coronavirus e dalla prescrizione che questo virus ci impone. L’Atletica Sabaudia, tra le società di riferimento nel settore in regione, si è presentata ai nastri di partenza con tantissimi atleti che si sono ritrovati in gara dopo mesi di assenza. La loro cospicua partecipazione ha fatto si che i “Blues” al rientro alle gare ufficiali conquistassero il primo posto riservato alle società e diversi piazzamenti di categoria.

“Una bellissima giornata di sport e condivisione – commenta Antonio Cipullo, presidente del sodalizio sabaudiano – che ci ha permesso di vivere la magica atmosfera che un evento agonistico riesce a trasmetterci, complimenti a tutti coloro i quali a vario titolo oggi erano presenti, perché hanno fatto avvertire quanto fosse importante per loro essere presenti qui. Congratulazioni anche agli organizzatori che hanno fatto in modo che l’evento si svolgesse in totale sicurezza, sia operativa che sanitaria”.

L’Atletica Sabaudia rientra in gara, ma in questi mesi non è mai stata veramente ferma, infatti sin dall’inizio del lockdown il loro impegno è risultato di grande importanza in quanto svestiti dalle canotte da runners hanno indossato quelle da volontari, coadiuvando la Caritas e l’Amministrazione Comunale nella distribuzione di aiuti alimentari alle famiglie bisognose.

Questa estate innumerevoli sono state le iniziative atte a promuovere l’attività motoria a favore di chi, nei mesi scorsi a causa del mostro Covid19 vi ha rinunciato, senza dimenticare l’organizzazione Circeo Trail, la prima gara podistica ufficiale in regione post lockdown, che ha ricevuto decine di attestati di stima sia dagli addetti ai lavori sia da ci ha solo visto quanta serietà ci mettono questi ragazzi nei loro progetti.