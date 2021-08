Allarme ambientale, in fiamme l’impianto di compostaggio Sep

È stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina chiamati domenica, in tarda serata, per un incendio divampato all’interno della Sep di Pontinia, la società ecologica pontina, in località Mazzocchio. Le fiamme hanno interessato tutto il capannone e lo hanno praticamente distrutto. Solo stamattina il fuoco è stato spento ma le operazioni di bonifica andranno avanti per molto tempo.

L’impianto di compostaggio era stato riaperto e gestito da un amministratore giudiziale. Ieri sera sul posto è intervenuto anche il sindaco Carlo Medici per capire l’entità del rogo e soprattutto per capire se si debbano prendere provvedimenti. I residenti nella zona infatti temono per i danni ambientali che questo rogo potrebbe aver causato.