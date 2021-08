Il Latina saluta subito la Coppa Italia e prepara il debutto a Palermo

Un eurogol di Leonetti a metà primo tempo, costringe il Latina alla sconfitta nel debutto ufficiale in Serie C. Ritorno nei professionisti amaro, stando al risultato che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma che non boccia i nerazzurri dalla condizione approssimativa e lontani da quello che potrebbe essere un undici di base.

Obiettivo per Di Donato, come confermato dal tecnico abruzzese in sala stampa: “Era fare minutaggio e non farsi male, visto che ci alleniamo da un paio di settimane”. E così è stato, con cinque cambi per dare ossigeno nella prima partita vera di precampionato, avendo il Latina saltato le amichevoli, perché privo di un gruppo numericamente sufficiente, in attesa di quale categoria avrebbe dovuto disputare.

Per la cronaca Leonetti si è inventato il gol partita esibendosi in una spettacolare semirovesciata. Il Latina, una volta toltosi di dosso il peso del debutto, avrebbe anche meritato il pari per le occasioni avute con Di Livio, Marcucci e Tessiore.

E’ il male minore, perché adesso bisogna pensare a come sfruttare al meglio la nuova settimana in vista di affrontare il quotato Palermo. Appuntamento al Barbera, domenica 29 agosto, alle 20.30.

Il tabellino

TURRIS – LATINA 1-0

Turris (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Nunziante, Tascone, Bordo (21’ st Franco), Giofrè (38’ st Manzi; Giannone, Santaniello (28’ st Longo), Leonetti (28’ st Pavone).

A disp. Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio, Palmucci, Pandolfi, D’Oriano.

All. Caneo.

Latina (4-4-2): Alonzi; Ercolano, De Santis, Esposito, Nicolao (21’ st Atiagli); Tessiore, Amadio (21’ st Spinozzi), Marcucci, Rossi (10’ st Carletti); Di Livio (38’ st Di Mino), Mascia (21’ st Sane).

A disp. Cardinali, Ricci, Barberini, Teraschi, Del Prete, Pastore.

All. Di Donato.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Assistenti: Miccoli di Lanciano e Decorato di Cosenza.

Quarto Ufficiale: Centi di Terni.

Marcatori: 24’ pt Leonetti

NOTE: ammoniti 46’ pt Nunziante (T), 9’ st Caneo (All. T), 23’ st Spinozzi (L), 27’ st Di Livio (L), 34’ st Marcucci (L), 47 st De Santis (L). Rec. Angoli 1-4.