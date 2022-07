Allarme incendi in provincia, i vigili del fuoco domano 29 roghi

Quella di ieri è stata una giornata dove i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono stati messi a dura prova. Sono 29 gli incendi che hanno impegnato le squadre della provincia tra fuochi di bosco e sterpaglie.

Le squadre di Aprilia, Latina, Terracina, Gaeta e Castelforte hanno spento circa 20 incendi mentre 5 incendi sono stati domati dal personale di Sezze, 2 da quello di Sabaudia e altri 2 da quello di Fondi.

Molti i Comuni interessati in modo più o meno serio;

Prossedi, Sonnino, Latina, Sermoneta, Sezze, Castelforte, Itri, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Cisterna, Aprilia e Cori.

In evidenza l’incendio di interfaccia avvenuto a Latina nella zona di Via Calabria dove i pompieri sono stati impegnati con 2 squadre e volontari di Protezione Civile. L’incendio ha divorato circa 7 ha di vegetazione alla periferia del Capoluogo minacciando diverse abitazioni. Non si registrano persone coinvolte.