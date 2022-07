Truffa un anziana fingendosi il nipote, nei guai un 19enne a Formia

Un 19enne di origine napoletane è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Formia poiché ritenuto responsabile di una truffa ai danni di una anziana.

Ragazzo che si era recato a casa dell’anziana e si era fatto consegnare dall’86enne di Gaeta circa 4500 euro e vari monili d’oro per il pagamento di un pacco cosi come richiesto in una precedente telefonata, da una terza persone che si presentava come nipote della vittima.

Solamente il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di recuperare la refurtiva e di porre il giovane malvivente all’Autorità Giudiziaria.